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Байден постановил распечатать стратегический нефтяной запас США

Президент США Джо Байден объявил о решении задействовать стратегический нефтяной резерв для снижения цен, Минэнерго откроет доступ к 50 млн баррелей нефти.
Коммерсантъ
Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:52 по московскому времени подорожали на $0,14 (на 0,18%) - до $79,84 за баррель.
Интерфакс
Из общего объема 32 миллиона баррелей будут обменены в течение следующих нескольких месяцев, а 18 миллионов баррелей будут ускоренно реализованы в рамках ранее санкционированной продажи.
Profinance.ru
Агентство Bloomberg называет решение открыть доступ к резервам "беспрецедентным шагом", на который основные потребители нефти пошли после того как страны ОПЕК+ проигнорировали призывы США существенно увеличить поставки на мировой рынок.
РИА Новости

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