Агентство Bloomberg называет решение открыть доступ к резервам "беспрецедентным шагом", на который основные потребители нефти пошли после того как страны ОПЕК+ проигнорировали призывы США существенно увеличить поставки на мировой рынок.
По адресу проживания задержанного изъяты пневматическая винтовка, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа был введен из-за уровня заболеваемости коронавирусом, превышающего средние значения по региону, сообщила РИА Новости замглавы управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.