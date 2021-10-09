Захарова заявила, что США не контролируют ситуацию на своих рубежах

Захарова отметила, что американские власти занимаются мнимыми угрозами, которые якобы представляют Россия и Китай, хотя Вашингтон "не контролирует ситуацию на своих фактических, а не желаемых рубежах".