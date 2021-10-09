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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира

Президент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира.
РИА Новости
Байден также отметил, что новоиспеченные лауреаты постоянно сталкиваются с угрозами и судебными исками «за свою приверженность основным принципам свободной прессы».
Евразия Daily
Также Байден одобрил решение Нобелевского комитета за «привлечение внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире».
Lenta.ru
Нобелевский комитет присудил премию мира филиппинской писательнице Марии Рессе и российскому журналисту Дмитрию Муратову.
Политическая Экспертиза

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Байден поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мира
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