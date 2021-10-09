РИА НовостиБайден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мираПрезидент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира.РИА НовостиБайден также отметил, что новоиспеченные лауреаты постоянно сталкиваются с угрозами и судебными исками «за свою приверженность основным принципам свободной прессы».Евразия DailyТакже Байден одобрил решение Нобелевского комитета за «привлечение внимания к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире».Lenta.ruНобелевский комитет присудил премию мира филиппинской писательнице Марии Рессе и российскому журналисту Дмитрию Муратову.Политическая ЭкспертизаЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМИР 24ИзвестияГородовойДума ТВРБКРЕН ТВDaily MoscowПятый каналРосбалтФАНРидусЦарьградAnewsRT на русскомТелеканал RTVIКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейREGNUMГазета.RuГЛАС.RULife.ruЭкономика сегодняРегионСамара.руПодробнее о событииБайден поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мираДождь01:24Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премиейСвободная Пресса23:40Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мираНациональная служба новостей19:21Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премииИнтерфакс21:27Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мираРИА Новости21:26Гендиректор ЮНЕСКО приветствует присуждение Нобелевской премии мира Муратову и РессеТАСС02:53Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мираRT на русском19:17Показать ещёОценить1KПоделиться