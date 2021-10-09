Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, сообщается в пресс-релизе WADA.