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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира

Президент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира.
РИА Новости
Байден также отметил, что новоиспеченные лауреаты постоянно сталкиваются с угрозами и судебными исками «за свою приверженность основным принципам свободной прессы».
Евразия Daily
Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.
РИА Новости
С получением Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова ранее поздравили в Кремле.
Известия

Подробнее о событии

Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией
Свободная Пресса23:40
Байден поздравил Муратова с получением Нобелевской премии
URA.Ru19:59
Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
Национальная служба новостей19:21
Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии
Интерфакс21:27
Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира
РИА Новости21:26
Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
RT на русском19:17
Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
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