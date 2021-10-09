Главный редактор «Новой газеты» сообщил, что направит часть премии в благотворительный фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также за счет награды планирует помочь журналистским проектам, которые «объявляются изгоями».
В линейке смарт-часов на сайте компании доступны актуальная модель Apple Watch 7, Apple Watch SE и Apple Watch 3. Снятие девайсов с производства и продажи в случае выхода новых версий — обычная практика Apple.
"Для тестирования первыми новую систему оплаты труда опробуют семь регионов - участников пилотного проекта, на территории которых находятся 440 медучреждений, в которых работают более 170 тыс. человек", - сообщают Минтруд и Минздрав.
Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту посольству США с требованием снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже рюкзака в одном из столичных баров.