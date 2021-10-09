«Ъ»: Минздрав и Минтруд подготовили новые параметры системы оплаты труда врачей

"Для тестирования первыми новую систему оплаты труда опробуют семь регионов - участников пилотного проекта, на территории которых находятся 440 медучреждений, в которых работают более 170 тыс. человек", - сообщают Минтруд и Минздрав.