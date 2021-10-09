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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира

Президент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Ресса с присуждением Нобелевской премии мира.
РИА Новости
Американский президент отметил, что журналисты часто сталкиваются с угрозами и судебными исками «за свою приверженность основным принципам свободной прессы».
РБК
Муратов получил Нобелевскую премию мира за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».
РБК
Главный редактор «Новой газеты» сообщил, что направит часть премии в благотворительный фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, а также за счет награды планирует помочь журналистским проектам, которые «объявляются изгоями».
Дождь

Подробнее о событии

Байден поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мира
Дождь01:24
Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией
Свободная Пресса23:40
Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира
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Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии
Интерфакс21:27
Гендиректор ЮНЕСКО приветствует присуждение Нобелевской премии мира Муратову и Рессе
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Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
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Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
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