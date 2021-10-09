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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира

Президент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира.
РИА Новости
Байден также отметил, что новоиспеченные лауреаты постоянно сталкиваются с угрозами и судебными исками «за свою приверженность основным принципам свободной прессы».
Евразия Daily
Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.
РИА Новости
Вместе с Дмитрием Муратовым Нобелевскую премию мира «за усилия по защите свободы слова» получила филиппино-американская журналистка Мария Ресса.
Daily Storm

Подробнее о событии

Байден поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мира
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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мира
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Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии
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Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
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Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мира
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Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией
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