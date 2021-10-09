РИА НовостиБайден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мираПрезидент США Джо Байден поздравил главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира.РИА НовостиБайден также отметил, что новоиспеченные лауреаты постоянно сталкиваются с угрозами и судебными исками «за свою приверженность основным принципам свободной прессы».Евразия DailyНобелевская премия мира за 2021 год присуждена филиппинской журналистке Марии Рессе, а также российскому журналисту и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.РИА НовостиВместе с Дмитрием Муратовым Нобелевскую премию мира «за усилия по защите свободы слова» получила филиппино-американская журналистка Мария Ресса.Daily StormЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаИзвестияSmotrim.ruМИР 24ГородовойДума ТВРБККоммерсантъ FMРЕН ТВDaily MoscowПятый каналРосбалтРидусЦарьградRT на русскомТелеканал RTVIКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейРадио Комсомольская правдаREGNUMГазета.RuГЛАС.RULife.ruЭкономика сегодняРегионСамара.руФонтанка.РуПодробнее о событииБайден поздравил Муратова с получением Нобелевской премии мираДождь01:24Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премией мираРИА Новости21:26Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премииИнтерфакс21:27Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мираRT на русском19:17Байден поздравил Муратова с Нобелевской премией мираНациональная служба новостей19:21Гендиректор ЮНЕСКО приветствует присуждение Нобелевской премии мира Муратову и РессеТАСС02:53Байден поздравил Муратова и Рессу с Нобелевской премиейСвободная Пресса23:40Показать ещёОценить1KПоделиться