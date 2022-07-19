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Байден пожаловался, что цены на бензин не реагируют достаточно на снижение стоимости нефти

Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют на снижение стоимости нефти должным образом.
РИА Новости
"Сейчас, когда нефть упала в цене, американцы не увидели снижения. Я хочу, чтобы низкие цены приносили пользу потребителям, а не поддерживали прибыль", - отметил Байден в соцсетях.
Комсомольская правда
Байден по-прежнему связывает рост цен на нефть и соответственно стоимости бензина на заправках с российской спецоперацией на Украине.
В Татарстане
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив пять долларов за галлон.
РИА Новости

Подробнее о событии

Байден высказался о недостаточном снижении цен на бензин
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