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Байден пожаловался, что цены на бензин не реагируют достаточно на снижение стоимости нефти

Президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин в стране не реагируют на снижение стоимости нефти должным образом.
РИА Новости
"Сейчас, когда нефть упала в цене, американцы не увидели снижения. Я хочу, чтобы низкие цены приносили пользу потребителям, а не поддерживали прибыль", - отметил Байден в соцсетях.
Комсомольская правда
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что американский лидер Джо Байден не сможет убедить основные нефтедобывающие страны Ближнего Востока увеличить добычу нефти.
Общественная служба новостей
Цена бензина в США достигала рекордных показателей в марте, в мае вновь обновляя исторические максимумы, а в июне и вовсе превысив 5 долларов за галлон.
РИА Новости

Подробнее о событии

Байден посетовал на недостаточное снижение цен на бензин
Ореанда-Новости12:31
Байден пожаловался на недостаточное снижение стоимости бензина
Общественная служба новостей12:13
Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин
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Байден пожаловался на недостаточное снижение цен на бензин
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