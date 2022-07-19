Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, эксперт по проблемам ближневосточного региона Хоссейн Руйоран заявил, что американский лидер Джо Байден не сможет убедить основные нефтедобывающие страны Ближнего Востока увеличить добычу нефти.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически полностью лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотников ближнего и среднего радиуса действия по всей протяженности фронта в Донецкой народной республике (ДНР).
У бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине, но Берлин продолжит поддерживать Киев, заявила министр обороны Германии Кристина Ламберт во время посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайм, передает Welt.