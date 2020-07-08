В случае победы на выборах Байден обещает ввести целевые ограничения на импорт из РФ и КНР, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности США.

Байден предложил ввести ограничения на импорт товаров из России

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