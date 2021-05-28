Представитель Депздрава Москвы: Вакцинация для переболевших коронавирусом так же необходима, как и всем остальным

Руководитель Дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный считает, что вакцинация для переболевших коронавирусом может быть так же необходима, как и всем остальным.