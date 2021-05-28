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Экономика

Байден предложил заложить $6 трлн расходов в бюджет на 2022 год

Президент США Джо Байден представил детальный проект бюджета страны на 2022 финансовый год.
Коммерсантъ
В бюджет США предлагается заложить доходы в $4,15 трлн, что на 16,5% больше показателя 2021 года.
Коммерсантъ
По данным СМИ, проект Байдена предусматривает увеличение общих расходов до $8,2 трлн к 2031 году, из-за чего дефицит бюджета превысит $1,3 трлн в течение следующего десятилетия.
РБК
В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года).
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