Байден предложил заложить $6 трлн расходов в бюджет на 2022 год
Президент США Джо Байден представил детальный проект бюджета страны на 2022 финансовый год.
В бюджет США предлагается заложить доходы в $4,15 трлн, что на 16,5% больше показателя 2021 года.
По данным СМИ, проект Байдена предусматривает увеличение общих расходов до $8,2 трлн к 2031 году, из-за чего дефицит бюджета превысит $1,3 трлн в течение следующего десятилетия.
В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года).