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Байден предложил заложить $6 трлн расходов в бюджет на 2022 год

Президент США Джо Байден представил детальный проект бюджета страны на 2022 финансовый год.
Коммерсантъ
В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года).
РИА Новости
Ключевыми целями затрат на оборону, как и прежде, называются отражение угрозы со стороны Китая и России.
РИА Новости
Часть своих инициатив Байден предложил проинвестировать за счет повышения налогов для корпораций и самых обеспеченных американцев.
РБК

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