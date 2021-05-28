Байден предложил заложить $6 трлн расходов в бюджет на 2022 год
Президент США Джо Байден представил детальный проект бюджета страны на 2022 финансовый год.
В целом, на оборонные нужды Байден просит у конгресса почти 753 миллиарда (+12,5 миллиарда долларов по сравнению с показателем предыдущего года).
Ключевыми целями затрат на оборону, как и прежде, называются отражение угрозы со стороны Китая и России.
Часть своих инициатив Байден предложил проинвестировать за счет повышения налогов для корпораций и самых обеспеченных американцев.