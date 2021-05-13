РИА НовостиБайден предложит Путину создать международную систему кибербезопасностиПрезидент США Джо Байден заявил, что хочет обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным международные стандарты по кибербезопасности.В источникеЦентральная Служба НовостейНациональная служба новостейФАНГазета.RuLenta.ruКомсомольская правдаИзвестияURA.RuLife.ruМосква 24Подробнее о событииБайден предложит Путину создать международную систему кибербезопасностиРИА Новости13:31Байден после кибератаки назвал тему для разговора с ПутинымРБК13:06Байден намерен обсудить с Путиным борьбу с киберпреступностьюФАН13:18Байден раскрыл, что планирует обсудить с Путиным при встречеURA.Ru13:16Байден предложил Путину создать систему кибербезопасностиLenta.ru13:27Байден назвал тему для обсуждения с ПутинымИзвестия13:05Байден планирует обсудить с Путиным борьбу с киберпреступностьюКомсомольская правда12:59Показать ещёОценить47Поделиться