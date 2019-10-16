Политика
РИА НовостиБайден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
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«НАТО перестанет существовать»: Байден предсказал развал альянса. Из-за России?
Царьградвчера в 23:42
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Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
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Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Москва 24 вчера в 04:27
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Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на моторы
На американском рынке отзывная кампания затрагивает 2,3 млн моделей Hyundai, выпущенных с 2011 по 2019 год и 1,8 млн — Kia, произведенных в то же время.
32CARS.ru вчера в 06:51
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Как рождаются самые мощные магниты во Вселенной
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Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец вчера в 04:26
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56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
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Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ вчера в 16:01
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Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
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Как выбрать надежный автосалон для покупки авто
Еще чаще люди хотят надежный автомобиль по хорошей цене.
Deita.ru вчера в 21:49
Экономика
Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС
Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily вчера в 02:21
Происшествия
В гараже в Оренбурге нашли более четырех тысяч черепах
РИА Новости вчера в 23:09
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском вчера в 03:00
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Картонный Дзюба посетил лекцию в московском университете
Sportbox.RU вчера в 16:42
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В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны
Риск начала ядерной войны между государствами постоянно растет.
Pravda.Ru вчера в 22:14
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали на прием на тук-туке
Как сообщается, кузов тук-тука был украшен гирляндами и тканью с изображениями местной флоры и фауны.
Газета.Ru 00:38
Происшествия
Полиция Японии предупредила об опасности дверных глазков
Мужчина проследил за объектом симпатии и решил наблюдать за женщиной через дверной глазок, используя монокуляр.
Народные новости вчера в 20:10
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости вчера в 12:05
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Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 вчера в 05:17
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Стало известно, какой Джокер нравится новгородцам больше всего
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Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 07:43
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru вчера в 15:57
Происшествия
В Москве завели дело на избивавшую детей учительницу
Газета.Ru вчера в 17:23
Политика
Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ
Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.
Взгляд.ру вчера в 10:51
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
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Жители Златоуста пожаловались на плохое питание в детской больнице
Жители Златоуста пожаловались на антисанитарию и плохое питание в детской больнице №2, об этом сообщили активисты общественной организации «Гражданский патруль».
АиФ Челябинск вчера в 01:56
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ вчера в 09:32