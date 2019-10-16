Политика
Газета.RuБайден уверен в распаде НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
В Госдуму внесли проект о проверке сотрудников Росгвардии на полиграфе
Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
RT на русском 05:03
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
Российская газета вчера в 15:05
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке
Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
РБК 03:45
Общество
Специалисты рассказали о правилах питания на работе
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Мать умершей в Кирове от голода трёхлетней девочки признана вменяемой
RT на русском 03:09
Гаджеты
Осенью Sony запустит свой новый 360-градусный аудиоформат
Sony объявила, что её новая технология 360 Reality Audio будет запущена в конце осени благодаря сотрудничеству с несколькими партнёрами.
3DNews 05:15
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
РИА Новости вчера в 14:10
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Общество
Инспекторы ГИБДД смогут проверять водителей на наркотическое опьянение
Водителей смогут проверить на состояние наркотического опьянения «на месте».
Dorinfo.ru 04:44
Политика
В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию
Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
Известия 02:31
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
Матч ТВ вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Авто
Ford проводит тесты нового внедорожника
Компания Ford вывела на тесты новый внедорожник, который придет на смену Mondeo/Fusion.
Новые автомобили вчера в 22:20
Политика
Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ
В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
ForPost 02:45
Происшествия
«Кот-наркокурьер» сбежал до суда
Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
Коммерсантъ 03:00
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Экономика
«Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба
Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба.
Ведомости 01:29
Политика
Харьковский горсовет выступил в поддержку «формулы Штайнмайера»
Депутаты Харьковского городского совета выступили в поддержку "формулы Штайнмайера" и призвали воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".
РИА Новости 05:11
Общество
Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета
Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
АМИТЕЛ 05:10
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Здоровье
Скворцова назвала основную причину смертей в России
«Регионы, которые недооценивали сосудистую смертность, кодируя причины смерти как невыясненные или от старости, с одной стороны, все равно не могли исказить показатели, но кроме того, теряли рычаги для управления смертностью в регионе», — подчеркнула Скворцова.
РБК 04:51
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной
По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.
Московский Комсомолец вчера в 16:18