Политика

Газета.RuГазета.RuБайден уверен в распаде НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден уверен, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Согласно законопроекту, военнослужащие, сотрудники, работники и служащие Росгвардии будут обязаны проходить проверку на полиграфе и представлять информацию, «необходимую для обеспечения собственной безопасности» ведомства.
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В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

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Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве соседа по коммуналке

Следователи задержали подозреваемую в убийстве и расчленении мужчины, части тела которого были обнаружены 5 апреля 2019 года около одного из домов на Канонерском острове.
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Специалисты рассказали о правилах питания на работе

В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
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Sony объявила, что её новая технология 360 Reality Audio будет запущена в конце осени благодаря сотрудничеству с несколькими партнёрами.
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СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга

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Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре

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Общество

Инспекторы ГИБДД смогут проверять водителей на наркотическое опьянение

Водителей смогут проверить на состояние наркотического опьянения «на месте».
Dorinfo.ru 04:44
Политика

В Кремле рассказали о скором визите Эрдогана в Россию

Днем ранее российский лидер Владимир Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом во время телефонной беседы, и приглашение было принято.
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«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции

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Ford проводит тесты нового внедорожника

Компания Ford вывела на тесты новый внедорожник, который придет на смену Mondeo/Fusion.
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Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ

В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
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«Кот-наркокурьер» сбежал до суда

Безымянного кота признали вещдоком "серо-бело-черного цвета" и отправили на передержку в местный зооуголок, а Эдуарда Долгинцева — под суд.
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
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Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба.
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Харьковский горсовет выступил в поддержку «формулы Штайнмайера»

Депутаты Харьковского городского совета выступили в поддержку "формулы Штайнмайера" и призвали воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".
РИА Новости 05:11
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Дженнифер Энистон завела страницу в Instagram

Американская актриса Дженнифер Энистон завела страницу в инстаграме, сообщает The Sun.
РИА Новости вчера в 13:24
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С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета

Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
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В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
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В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

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Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
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МИД Украины: встреча Эрдогана с крымскими депутатами была случайной

По словам пресс-секретаря украинского МИДа Екатерины Зеленко, президент Турции Реджеп Эрдоган случайно пожал руки крымским депутатам в Стамбуле, поскольку списки гостей не согласовывались по линии турецких дипломатов.
Московский Комсомолец вчера в 16:18
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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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