Политика

РИА НовостиРИА НовостиБайден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
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Байден высказался о перспективах НАТО в случае переизбрания Трампа

RT на русском00:40

Байден уверен в распаде НАТО в случае переизбрания Трампа

Газета.Ru01:23

Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа

РИА Новостивчера в 22:08

Байден пообещал распад НАТО, если Трамп будет переизбран

Московский Комсомолецвчера в 23:05

Байден предрёк кончину НАТО в случае переизбрания Трампа

Life.ruвчера в 22:46

Байден заявил, что Трамп неверно строит отношения с РФ и может допустить распад НАТО

ТАССвчера в 22:26

Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США

РБКвчера в 23:33
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Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь

Lenta.ru вчера в 13:33
Общество

Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы

Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
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Ридус вчера в 05:00
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Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой

Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Общество

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Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

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РБК 01:00
Шоу-бизнес

Экс-супруг Бочкаревой объяснил, почему она не явилась в суд

ФедералПресс вчера в 06:01
Общество

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Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Вести.Ru вчера в 14:18
Политика

Кремль рассмотрит обращение Нетаньяху о помиловании гражданки Израиля

Интерфакс вчера в 17:39
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Энергетика

Украина перевыполнила план по накоплению газа к зиме на 5%

Украина начала закачку газа 5 апреля 2019 года — тогда в ПХГ страны оставалось 8,745 млрд кубометров.
Rambler News Service 14 октября в 05:44
Армия и оружие

Замглавы ООН заявила о возросших рисках начала ядерной войны

Ситуация, при которой существуют риски ядерной конфронтации в мире, набирает обороты, о чем заявляют многие аналитические организации и эксперты по контролю над вооружениями.
РБК вчера в 16:10
Политика

США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

РИА Новости 14 октября в 20:36
Происшествия

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РИА Новости вчера в 23:09
Политика

Бородай: глава ДНР Захарченко был убит пенсионерами из КГБ

Бывший глава Донецкой Народной республики Александр Захарченко был убит пенсионерами из КГБ, это были люди в возрасте, заявил первый глава ДНР Александр Бородай в интервью телеканалу «Царьград».
Московский Комсомолец вчера в 12:27
Политика

Кортеж Путина в ОАЭ сопроводили машины с надписью «ДПС»

Кортеж Владимира Путина в ОАЭ, где российский лидер находится с государственным визитом, сопровождали автомобили с надписью "ДПС".
РИА Новости вчера в 06:16
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Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Политика

National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике

Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости 12 октября в 20:29
Футбол

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба

Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.
Экспресс газета вчера в 07:03
Общество

В Рязанской области вместо НТВ пустили в эфир эротический канал

Из-за технической ошибки по кабельному телевидению в Новомичуринске (Рязанская область) зрителям включили эротический канал вместо НТВ.
РБК вчера в 08:03
Общество

Россиянам пообещали теплый ноябрь

В Краснодарском крае и южной части Крыма ожидается более низкая температура, чем обычно в ноябре.
Lenta.ru 01:05
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Арестован подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Красноярске

RT на русском 01:17
Общество

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Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
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В Литву прибывает батальон из США

В Литву сегодня, 14 октября, начинают прибывать первые военнослужащие батальона США из Техаса, который пробудут в Литве до весны 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Задержанная в Белоруссии Богачёва возвращается в Россию

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Американский политик, член Демократической партии, 47-й Вице-президент США. Вступил в должность одновременно с Бараком Обамой 20 января 2009 года. До избрания вице-президентом был сенатором США от штата Делавэр.
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