Политика
РИА НовостиБайден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
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Армия и оружие
Армия Турции ликвидировала 637 террористов с начала операции в Сирии
Экономика сегодня 02:02
Политика
Спецслужбы предотвратили 39 терактов в России
"В этом году на стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
РИА Новости 03:29
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru вчера в 12:55
Общество
ЗакС одобрил включение в перечень ЗНОП сквера на Большой Разночинной
Законодательное Собрание Петербурга проголосовало в первом чтении за законопроект, который включает участок на Большой Разночинной улице в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).
Поребрик.Медиа 03:33
Армия и оружие
Российский «Охотник» впервые ударит
Lenta.ru 03:41
Экономика
Евтушенков и партнеры получат эксклюзив на «Ессентуки»
По данным Euromonitor за 2018 год, которые приводит газета, "Ессентуки" были на 14-м месте среди российских брендов воды с долей 1,2%.
РБК 03:13
Хоккей
Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»
Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
RT на русском 01:51
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась от вакцины Фриске, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась принимать экспериментальную вакцину, которую использовала при лечении от онкологического заболевания певица Жанна Фриске, передает сайт kp.ru со ссылкой на источник в окружении звезды.
Газета.Ru 03:17
Армия и оружие
Bloomberg назвал Путина хозяином Ближнего Востока
Турция непреднамеренно подарила президенту России Владимиру Путину стратегическую победу на Ближнем Востоке, сделав его хозяином региона, пишет деловое агентство Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 02:56
Футбол
Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева
Черчесов поправил телеведущего, отметив, что в сборной играют «нормальные ребята, которые любят свою страну», а вопрос заработка уходит на второй план.
Lenta.ru 02:52
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Культура
Ведущие «Орла и решки» спрятали 500 долларов в Калининградской области
Фото предоставлено телеканалом "Пятница" Ведущие телепередачи о путешествиях "Орел и решка" спрятали 500 долларов в Калининградской области.
Новый Калининград.Ru вчера в 08:12
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер 01:19
Авто
Автомобили УАЗ получат новые опции
Для задних пассажиров новая опция предложит порты зарядки USB. Кроме того, автомобили в будущем получат два вида мультимедийных систем.
SpeedMe вчера в 06:40
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Технологии
Sony запускает аудио в формате 360
Sony объявила, что новый фирменный аудиоформат 360 Reality Audio ожидает релиза уже этой осенью.
TelecomDaily 03:28
Транспорт
В РФ запретят ездить на новых авто без номеров
Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Политика
Белый дом отстранил чиновников Госдепа от ведения политики по Украине
Исполняющий обязанности шефа аппарата Белого дома Мик Малвейни в мае назначил ответственными за проведение политики по Украине трех представителей администрации, отстранив от этих дел чиновников Госдепа, курирующих внешнюю политику по этому направлению.
ФАН 03:39
Здоровье
Специалисты рассказали, как правильно питаться на работе
Эксперты ФИЦ питания и биотехнологии рассказали, как правильно питаться на работе без вреда для здоровья, пишет RT.
Народные новости вчера в 23:28
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Происшествия
На Украине девушка избила новорожденного сына и ушла на свидание
Известия вчера в 22:35
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Общество
Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.
Вести.Ru вчера в 07:35