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Байден представил пакет стимулов на $1,8 трлн, ориентированный на социальный сектор

Президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.В источнике

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Байден представил пакет стимулов на $1,8 трлн, ориентированный на социальный сектор

Интерфакс01:25

Помощь за счет богатых: Байден представил план поддержки семей стоимостью $1,8 трлн

Forbes22:13

Джо Байден через несколько часов представит масштабный план помощи американским семьям

Эхо Москвы18:04

Инвестиции в семьи или перераспределение богатства. В США разгорается битва вокруг нового плана Джо Байдена

BFM.ruвчера в 14:57

Байден подготовил план по увеличению налогов для супербогатых

РБКвчера в 14:18

«Семейный пакет» Байдена: президент решил обеспечить бедных за счет богатых

Московский Комсомолецвчера в 09:27

Байден увеличит налоги богатым, чтобы помочь бедным семьям

Kadara.ruвчера в 08:40
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В Петербурге из-за граффити с Навальным возбудили уголовное дело

Полиция Петроградского района Петербурга возбудила уголовное дело о политическом вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ) из-за граффити с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Фонтанка со ссылкой на ИА Агентство журналистских расследований .
Znak.com02:47

РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2

Заметим, что на сегодня российские средства РЭБ в Сирии стали самым эффективным средством противодействия турецким беспилотникам, которые, как лихо ранее заявляли в Анкаре, США и на Украине, не боятся российских средств ПВО, а, особенно, «Панцирей», поскольку якобы преуспели в их уничтожении на территории САР и в Ливии.
РИА “Informing”02:35

Путь человека на Марс открыт

12:20, Москва, В своём материале о миссии марсохода Perseverance от 19 февраля «Как именно марсоход Perseverance способен открыть человеку путь на Марс», издание Tochka Zрения указывало, что если марсоходу удастся его главная миссия — синтез кислорода из атмосферы Марса, то путь человечеству к путешествию на Красную планету будет открыт.
Tochka Zрения27 апреля в 09:07