РФ в небе над Сирией оглушила сразу 5 турецких беспилотников Bayraktar TB2

Заметим, что на сегодня российские средства РЭБ в Сирии стали самым эффективным средством противодействия турецким беспилотникам, которые, как лихо ранее заявляли в Анкаре, США и на Украине, не боятся российских средств ПВО, а, особенно, «Панцирей», поскольку якобы преуспели в их уничтожении на территории САР и в Ливии.