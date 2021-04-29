Байден представил пакет стимулов на $1,8 трлн, ориентированный на социальный сектор
Президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.В источнике
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«Семейный пакет» Байдена: президент решил обеспечить бедных за счет богатых
Московский Комсомолецвчера в 09:27