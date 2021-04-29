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Байден представил пакет стимулов на $1,8 трлн, ориентированный на социальный сектор

Президент США Джо Байден, выступивший в среду в Конгрессе, представил новый пакет стимулов общим объемом $1,8 трлн, ориентированный на поддержку американских семей. Предложения Байдена предусматривают расходы в размере $1 трлн в течение 10 лет, а также налоговые льготы на общую сумму $800 млрд.В источнике

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Байден представил пакет стимулов на $1,8 трлн, ориентированный на социальный сектор

Интерфакс01:25

Помощь за счет богатых: Байден представил план поддержки семей стоимостью $1,8 трлн

Forbes22:13

«Семейный пакет» Байдена: президент решил обеспечить бедных за счет богатых

Московский Комсомолецвчера в 09:27

Инвестиции в семьи или перераспределение богатства. В США разгорается битва вокруг нового плана Джо Байдена

BFM.ruвчера в 14:57

Байден подготовил план по увеличению налогов для супербогатых

РБКвчера в 14:18

Джо Байден через несколько часов представит масштабный план помощи американским семьям

Эхо Москвы18:04

Байден увеличит налоги богатым, чтобы помочь бедным семьям

Kadara.ruвчера в 08:40
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