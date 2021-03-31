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Газета.Ru

Байден представил план по развитию инфраструктуры и рынка труда на $2 трлн

Президент США Джо Байден представил план по модернизации инфраструктуры и развитию рынка труда в стране. Его объем составил свыше $2 трлн. Об этом сообщает ТАСС.В источнике

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