"Определяемый государством подход Китая к экономике и торговле делает его ведущим мировым правонарушителем в деле создания внеэкономических возможностей, о чем свидетельствует серьезная и сохраняющаяся ситуация с избытком мощностей в ряде отраслей промышленности, включая, в частности, металлургическую, алюминиевую и гелиоэнергетику", - утверждают авторы доклада.
В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до восьми лет, но по заявлению родителей учредитель образовательного учреждения может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте.