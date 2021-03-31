Байден представил план по развитию инфраструктуры на $2 трлн
Президент США Джо Байден представил свой план по обновлению инфраструктуры и промышленности. Его объем — $2 трлн. План предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП.В источнике
С чего всё началось
Президент Джо Байден призвал к широкому использованию государственной власти для преобразования крупнейшей экономики мира и противодействия росту Китая в предложении на сумму более 2 трлн долларов, которое было холодно встречено политическими оппонентами, сообщает Reuters
.