Президент США Джо Байден представил свой план по обновлению инфраструктуры и промышленности. Его объем — $2 трлн. План предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП.

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С чего всё началось Президент Джо Байден призвал к широкому использованию государственной власти для преобразования крупнейшей экономики мира и противодействия росту Китая в предложении на сумму более 2 трлн долларов, которое было холодно встречено политическими оппонентами, сообщает Reuters BFM.ru 18:56