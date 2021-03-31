Российские лыжники Антон Быков и Владислав Афанасьев были дисквалифицированы после конфликта, который произошел между ними на чемпионате страны, сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
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