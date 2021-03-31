До 30 апреля утвердите баланс, иначе ООО оштрафуют на 700 000 рублей

Если собрания не было, то вам грозит штраф по части 11 статьи 15.23.1 КоАП: фирму — на сумму от 500 000 до 700 000 рублей директора — на сумму от 20 000 до 30 000 рублей Документы для правильного утверждения баланса в 2021 году: скачайте и используйте в работе Чтобы правильно провести собрание, нужно иметь законный устав ООО.