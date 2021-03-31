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Интерфакс

Байден представил свой инфраструктурный план на $2 трлн

Президент США Джо Байден представил план развития инфраструктуры объемом в более $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.В источнике

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Байден представил план по спасению экономики на два триллиона долларов

Lenta.ru23:06

Байден представил масштабный план развития инфраструктуры

ПРАЙМ22:54

Байден представит в среду первую часть экономического плана на $2 трлн

Финмаркетвчера в 07:41

Байден представил план модернизации инфраструктуры и развития рынка труда США

ТАСС18:31

Байден представил план по развитию инфраструктуры на $2 трлн

Коммерсантъ18:59

Повысить налоги и потратить $2 трлн: Байден представил план обновления экономики США

Forbes17:27

Байден представил свой инфраструктурный план на $2 трлн

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