Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы
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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс. Об этом политик сказал в эфире телеканала NBC, обращаясь к российскому руководству.В источнике
Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова.
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