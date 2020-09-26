Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс. Об этом политик сказал в эфире телеканала NBC, обращаясь к российскому руководству.

Джо Байден американский политик Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова.