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Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс. Об этом политик сказал в эфире телеканала NBC, обращаясь к российскому руководству.В источнике
Джо Байденамериканский политик
Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова.
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Газета.Ru

Байден грозит России последствиями за «вмешательство» в дела США

Газета.Ru04:26
Вести.Ru

Байден: Россию ждут последствия за вмешательство в суверенитет США

Вести.Ru23:44
ТАСС

Байден пригрозил последствиями за приписываемое России вмешательство в выборы в США

ТАСС19:11
Интерфакс

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы

Интерфакс21:54
Коммерсантъ

Байден пообещал России последствия за вмешательство

Коммерсантъ21:27
РИА Новости

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы в США

РИА Новости20:28
Известия

Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Известия22:53

В Подмосковье пожилым и больным рекомендовано соблюдать самоизоляцию

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции с 28 сентября.
Вести.Ru03:48
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