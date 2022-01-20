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Байден: при эскалации вокруг Украины Россия не сможет проводить операции с долларом

Президент США Джо Байден на пресс-конеференции по случаю проведенного года на этом посту заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Вашингтон может запретить российским банкам проводить операции в долларах.
РИА Новости
Однако полномасштабной войны России с западными странами российское государство не хочет, считает Байден.
Газета.Ru
В то же время, президент США отметил, что пока речь о вхождении Украины в НАТО не идет.
РИА Новости
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Взгляд.ру

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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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