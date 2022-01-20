Президент США Джо Байден на пресс-конеференции по случаю проведенного года на этом посту заявил, что в случае эскалации ситуации на Украине Вашингтон может запретить российским банкам проводить операции в долларах.
"По итогам января - ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил $170,5 млрд, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36% - до более чем $191 млрд, что стало новым историческим максимумом", - сообщила журналистам глава РЭЦ Вероника Никишина, слова которой передала пресс-служба.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил американским сенаторам, которые на этой неделе посетили Киев, что санкции против России надо вводить уже сейчас, а не ждать возможного «вторжения» на Украину.
Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призвали ввести санкции против казахстанских чиновников, следует из обнародованного документа.