Будьте в Плюсе

Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом

Президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом США.
RT на русском
Байден считает, что российские власти не хотят полномасштабной войны с Западом.
ТАСС
Байден также заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс в ближайшее время маловероятно.
Аргументы и Факты
Россия не раз отвергала обвинения в подготовке «вторжения» на Украину.
РБК

Подробнее о событии

Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом
Известия20:23
Байден пообещал Путину санкции, которые он никогда не видел
Московский Комсомолец16:49
Байден заявил, что вторжение на Украину будет катастрофой для России
ТАСС17:08
Байден: вторжение РФ на Украину имело бы самые серьезные последствия со времен Второй мировой войны
Коммерсантъ18:01
Байден: вторжение России на Украину станет самым серьезным событием после Второй мировой
РБК18:25
Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом
RT на русском17:30
Байден: западные санкции против России будут иметь негативные последствия для всего мира
РИА Новости17:36

Интересное

Marvel’s Spider-Man GOTY получила самую большую скидку за всё время

Игра получила самую большую скидку за всё время с момента релиза.
CyberSport.ru21:52

MediaTek: первые устройства с Wi-Fi 7 выйдут на рынок уже в 2023 году

По словам MediaTek, первые устройства с Wi-Fi 7 появятся на рынке в 2023 году.
3DNewsвчера в 11:21

Первый складной смартфон от Google получит название Pixel Notepad

В прошлом году компания Google собиралась представить первый складной смартфон Pixel Fold, но затем отменила запуск устройства.
Superplanshet.ru18 января в 05:10

ГИД ПО ВЫХОДНЫМ В БРАТСКЕ

Какие мероприятия стоит посетить, расскажем в рубрике «ГИД ПО ВЫХОДНЫМ»
Братская Студия Телевидения22:57

«Ъ»: МВД России пока не намерено штрафовать водителей за превышение средней скорости

МВД России пока не намерено возвращаться к вынесению штрафов за превышение водителями средней скорости движения, пообещали в ведомстве.
Lenta.ru22:51

Опубликован трейлер комедии «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем

18 января компания Central Partnership на своем YouTube-канале продемонстрировала трейлер романтической комедии режиссера Сони Карпуниной «Хочу замуж» с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус и Сергеем Гилевым в главных ролях.
Газета Культуравчера в 03:50

Астрономы пронаблюдали смену сезонов на экзопланете, где год длится три дня

Ученые пронаблюдали весь годичный цикл, который длится на ней всего лишь три земных дня: один день лето, два дня зима.
Газета.Ru17 января в 07:05

Из сахара сделали экологически чистый пластик

Ученых до сих пор ищут способ создать экологически чистую пластмассу.
Хайтек18 января в 04:29

На аукционе продается единственный в своем роде Nissan Skyline GT-R Nismo 400R

Единственный в своем роде Skyline GT-R Nismo 400R оценили в 2.2 млн долларов или 166 694 000 рублей.
Car.ru17 января в 12:33