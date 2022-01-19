RT на русскомБайден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларомПрезидент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России не будут иметь возможность проводить операции с долларом США.RT на русскомБайден считает, что российские власти не хотят полномасштабной войны с Западом.ТАССБайден также заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс в ближайшее время маловероятно.Аргументы и ФактыРоссия не раз отвергала обвинения в подготовке «вторжения» на Украину.РБКЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМой БрянскSmotrim.ruМоя Москва.онлайнRT на русскомАпралЯмал-МедиаНародные новостиГазета.RuПятый каналРосбалтНовый ДеньИА Красная ВеснаВечерняя МоскваЭкономика сегодняТК ЗвездаРЕН ТВБлокнот.руРамблерПолитика СегодняForbesSIA.ruLife.ruПодробнее о событииБайден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларомИзвестия20:23Байден пообещал Путину санкции, которые он никогда не виделМосковский Комсомолец16:49Байден заявил, что вторжение на Украину будет катастрофой для РоссииТАСС17:08Байден: вторжение РФ на Украину имело бы самые серьезные последствия со времен Второй мировой войныКоммерсантъ18:01Байден: вторжение России на Украину станет самым серьезным событием после Второй мировойРБК18:25Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларомRT на русском17:30Байден: западные санкции против России будут иметь негативные последствия для всего мираРИА Новости17:36Показать ещёОценить630Поделиться