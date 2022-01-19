Прокуратура Берлина начала расследование в отношении руководства немецкой партии «Зеленые», в том числе ее сопредседателей — министра иностранных дел Анналены Бербок и вице-канцлера ФРГ, министра экономики Роберта Хабека, сообщает Spiegel.
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон дал свой прогноз на грядущий титульный бой в тяжелом весе между действующим чемпионом Франсисом Нганну и обладателем «временного» титула в этом дивизионе Сирилом Ганом, который возглавит турнир UFC 270 в эти выходные в Анахейме (США).