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Байден: при эскалации вокруг Украины банки России не смогут проводить операции с долларом

Вашингтон готовит для России "никогда не виданные санкции" на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщил президент США Джо Байден.
РИА Новости
Российские банки не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину, заявил Джо Байден.
Эхо Москвы
Байден считает, что российские власти не хотят полномасштабной войны с Западом.
ТАСС
США не впервые заявляют о возможности введения новых антироссийских мер в случае военного конфликта между Москвой и Киевом.
РИА Новости

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