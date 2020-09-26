Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC. "Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела", - заявил Байден.В источнике
Джо Байденамериканский политик
Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что, если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова.
Подробнее о событии
Известия

Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Известия22:53
ТАСС

Байден пригрозил последствиями за приписываемое России вмешательство в выборы в США

ТАСС19:11
НТВ

Байден пригрозил России «последствиями» своей победы

НТВ21:09
Газета.Ru

Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США

Газета.Ru21:07
РИА Новости

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в дела США

РИА Новости20:28
Коммерсантъ

Байден пообещал России последствия за вмешательство

Коммерсантъ21:27
ПолитРоссия

Офицер разведки США раскрыл правду о «теневом правительстве» Америки

ПолитРоссиявчера в 14:09

Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Телеканал 360°вчера в 15:35
17

Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора осенью 2018 года, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
РИА Новости22:26
77