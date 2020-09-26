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Газета.Ru
Газета.Ru

Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC. "Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела", - заявил Байден.В источнике
Джо Байденамериканский политик
Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова.
Подробнее о событии
Вести.Ru

Байден: Россию ждут последствия за вмешательство в суверенитет США

Вести.Ru23:44
Известия

Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Известия22:53
Интерфакс

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы

Интерфакс21:54
Коммерсантъ

Байден пообещал России последствия за вмешательство

Коммерсантъ21:27
Газета.Ru

Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США

Газета.Ru21:07
РИА Новости

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы в США

РИА Новости20:28
ТАСС

Байден пригрозил последствиями за приписываемое России вмешательство в выборы в США

ТАСС19:11

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
5

За сутки в Алтайском крае заболел коронавирусом 81 человек, 7 умерли

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 81 человека, включая троих детей, подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 66 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:17
1,1K

Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародеров

Компания D-Day Miniature Studio, специализирующаяся на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, где красноармейцы представлены в виде мародеров.
РИА Новостивчера в 12:17
28

Абэ назвал помешавшую заключению мирного договора с Россией причину

Россия и Япония в 2018 году были максимально близки к заключению мирного договора, который не был подписан после окончания Второй мировой войны, однако планам помешали русско-американские противоречия.
РБК22:23
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Греф рассказал о рисках Сбербанка в Белоруссии

По итогам состоявшихся 3 июля в Минске переговоров Грефа с Лукашенко появились сообщения о просьбе властей Белоруссии предоставить кредитные ресурсы в объёме $0,5 млрд, однако Сбербанк эту информацию не подтвердил (и не опроверг).
REGNUMвчера в 10:54

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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