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Газета.Ru
Газета.Ru

Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC. "Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела", - заявил Байден.В источнике
Джо Байденамериканский политик
Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова.
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Коммерсантъ

Байден пообещал России последствия за вмешательство

Коммерсантъ21:27
Известия

Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Известия22:53
Интерфакс

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы

Интерфакс21:54
Вести.Ru

Байден: Россию ждут последствия за вмешательство в суверенитет США

Вести.Ru23:44
Газета.Ru

Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США

Газета.Ru21:07
РИА Новости

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в дела США

РИА Новости20:28
ТАСС

Байден пригрозил последствиями за приписываемое России вмешательство в выборы в США

ТАСС19:11

Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут

В случае отравления "Новичком" Алексей Навальный почувствовал бы первые симптомы через минуты, а неминуемо скончался бы через 10 минут, заявил в интервью РИА Новости разработчик системы "Новичок" Леонид Ринк.
Ринк: Навальный при отравлении «Новичком» умер бы через десять минут
РИА Новостивчера в 03:37
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Познер объяснил причину враждебности американцев к России

Телеведущий Владимир Познер считает, что жители Соединенных Штатов воспринимают Россию как врага из-за того, что американское телевидение освещает происходящее в России именно под таким углом, передает "Комсомольская правда".
Газета.Ru23:32
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газета24 сентября в 14:00
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Сексуальное возбуждение человека повышает уверенность на свидании

Специалисты из Рочестерского университета (США) и Междисциплинарного центра Герцлии (Израиль) установили, что возбуждение перед свиданием придает человеку уверенность и заставляет оценивать партнера как более привлекательного.
Live24вчера в 13:35
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Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36
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Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Service23 сентября в 05:01
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