Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США
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Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC. "Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела", - заявил Байден.В источнике
Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова.
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