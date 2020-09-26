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Газета.Ru
Газета.Ru

Байден пригрозил РФ последствиями за «вмешательство» в дела США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден пообещал России последствия за якобы вмешательство во внутренние дела Вашингтона. Об этом сообщает телеканал NBC. "Я обещаю, будут последствия, будут последствия вмешательства в наши суверенные дела", - заявил Байден.В источнике
Джо Байденамериканский политик
Мое послание Владимиру Путину заключается в том, что если я буду избран, я не оставлю этого. Потому что это нарушение нашего суверенитета. Я говорил об этом раньше и говорю снова.
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Газета.Ru

Байден грозит России последствиями за «вмешательство» в дела США

Газета.Ru04:26
ТАСС

Байден пригрозил последствиями за приписываемое России вмешательство в выборы в США

ТАСС19:11
Известия

Байден предупредил Россию о последствиях за «вмешательство» в выборы

Известия22:53
Интерфакс

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы

Интерфакс21:54
Коммерсантъ

Байден пообещал России последствия за вмешательство

Коммерсантъ21:27
РИА Новости

Байден пригрозил России последствиями за «вмешательство» в выборы в США

РИА Новости20:28
Вести.Ru

Байден: Россию ждут последствия за вмешательство в суверенитет США

Вести.Ru23:44

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
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