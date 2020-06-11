Политика

Газета.RuГазета.RuБайден пригрозил Трампу военным переворотом

Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
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Байден пригрозил Трампу военным переворотом

ИА Красная Весна21:55

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

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Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Труд19:39

«Выгонят из Белого дома»: Байден пригрозил Трампу военным переворотом

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Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Газета.Ru15:56

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

РБК20:05

Трампу пригрозили военным переворотом в США

Lenta.ru12:11
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