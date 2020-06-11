Политика
Газета.RuБайден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Финансы
Индексы S&P 500 и Dow снизились после прогнозов ФРС
Индекс Dow Jones опустился на 1,04%, до 26.989,99 пункта, индекс S&P 500 потерял 0,53%, до 3.190,14 пункта.
Финансовая газета 05:07
Шоу-бизнес
Андрей Разин вспомнил, как встретил Михаила Ефремова пьяным
Все случилось на фестивале «Кинотавр» – артист все время выпивал, а затем шутил о политике. Никто не ожидал от Ефремова такого поведения.
Gazeta.SPb 12:01
Футбол
«Севилья» победила «Бетис» в первом матче Примеры
"Севилья" одержала победу над "Бетисом" в первом матче чемпионата Испании по футболу после возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 18:12
Происшествия
Защитника заподозрили в похищении сына коллеги
Защитника заподозрили в похищении сына коллеги В подмосковных Мытищах сотрудники Следственного комитета России (СКР) при поддержке спецназа Росгвардии проводят обыски у известного адвоката Эдуарда Гладилина.
Коммерсантъ 02:44
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Нефть эталонной марки с поставкой в августе подешевела до 39,94 доллара за баррель. Это на 4,3% ниже уровня предыдущего закрытия.
Компания 08:39
Происшествия
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
Происшествия
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
РИА Новости 14:11
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
Политика
Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
ТАСС вчера в 19:02
Технологии
Анонсировали Kena: Bridge of Spirit
На презентации PlayStation 5 представили новую игру Kena: Bridge of Spirit.
Cyber.sports.ru 16:42
Общество
В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Заявление директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» ститистики смертности от коронавируса в России, является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 14:52
Игры
Sony презентовала новый геймпад для консоли PlayStation 5
Компания Sony впервые презентовала новый беспроводной контроллер для консоли PlayStation 5, который получил название DualSense.
Известия 17:57
Кино
Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv вчера в 01:11
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
Происшествия
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Происшествия
В Воронеже задержали сбившего троих пешеходов полицейского
В Воронеже 24-летний полицейский, выехав на автомобиле на тротуар, сбил троих пешеходов.
Газета.Ru вчера в 08:57
Игры
IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII
Игромания.ру 14:45
Наука
Тяжелее женщин мужчины переносят коронавирус
Иммунитет у мужчин и женщин реагирует на коронавирус по-разному.
Evo-rus.com 01:17
Политика
Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
Происшествия
В Праге облили краской памятник Черчиллю
Известия 16:42
Здоровье
Вероятность второй волны коронавируса оценил вирусолог
Итальянский врач считает, что не произойдет вторая волна коронавируса из-за того, что вирус может стать менее вирулентным.
ToDay News Ufa 01:24
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Происшествия
Заявления главы МВД Франции о борьбе с расизмом вызвали протесты полиции
Французские полицейские, недовольные заявлениями главы МВД Кристофа Кастанера о борьбе с расизмом, провели акции протеста в ряде городов страны, сообщает газета Monde.
РИА Новости 17:23