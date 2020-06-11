Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВБайден пригрозил Трампу военным переворотом в США

По словам Байдена, если действующий президент после поражения на выборах откажется покидать Белый дом, "ему помогут это сделать военные". Он также заявил, что в Вооруженных силах США многие выступают против попыток Трампа построить милитаристское государство.
Читать в источнике
Комментировать270

Подробнее о событии

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Газета.Ruвчера в 15:56

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

РБКвчера в 20:05

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Трудвчера в 19:39

«Выгонят из Белого дома»: Байден пригрозил Трампу военным переворотом

РЕН ТВвчера в 15:55

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

ИА Красная Веснавчера в 21:55

Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Московский Комсомолецвчера в 12:54

Трампу пригрозили военным переворотом в США

Lenta.ruвчера в 12:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
14
Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе и граде в Москве

RT на русском вчера в 04:22
65
Общество

В доме экс-министра Украины прошел обыск

Обыск в доме бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна начался утром.
ИА Красная Весна 02:34
Политика

Путин освободил от должности замглавы Минюста и СК

Замглава Минюста РФ Денис Новак и замглава Следственного комитета России Ильи Лазутова указом президента России Владимира Путина освобождены от занимаемых должностей.
ТК Звезда вчера в 14:50
121
Биатлон

Экс-глава IBU более не обвиняется в сокрытии допинга у биатлонистов РФ

C бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга сняты обвинения в причастности к схемам по сокрытию положительных допинг-проб у российских спортсменов, сообщил адвокат Бессеберга Норберт Весс.
РИА Новости 03:49
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
4
Общество

Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, которые использовались в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) компании Saudi Aramco, оказались иранского происхождения.
Lenta.ru 01:59
Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости 10 июня в 14:28
2,1K
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
213
Общество

Вирусолог назвал новые сроки второй волны коронавируса

Ранее другой итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи (Massimo Clementi) усомнился, что вторая волна коронавируса наступит осенью.
Lenta.ru вчера в 22:36
5
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели еще 198 человек

На 12 июня в Ростовской области у 7152 человек выявлено заражение коронавирусом COVID-19. Показатель заболевших — 170 на 100 тыс. населения.
Kursk.com 05:16
1,2K
Футбол

ЦСКА отложил решение о контракте с Вагнером Лавом на месяц

Столичный ЦСКА отложил решение о контракте с бразильским нападающим Вагнером Лавом на один месяц.
Газета.Ru 04:26
Общество

В Мурманской области из-за обрушения моста введен режим ЧС

Режим не снимут до запуска дополнительной железнодорожной ветки в регион. Обрушение моста произошло 1 июня.
Муксун.fm 03:28
Общество

Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты

Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
239
Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
РИА Новости вчера в 21:42
224
Футбол

«ПСЖ» планирует подписать защитника «Милана»

Евро-футбол.ру 05:13
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
745
Футбол

Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии

Сразу несколько источников утверждают, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершён в Лиссабоне в формате "финала восьми", начиная с четвертьфинального раунда.
Soccer.ru вчера в 20:42
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
28
Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
129
Здоровье

Главврач больницы Барнаула умер от коронавируса

Главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман умер от коронавируса, болезнь протекала в тяжелой форме, сообщил оперштаб Алтайского края.
Sibnet Новости 03:56
Спорт

Sony анонсировала продолжение Horizon Zero Dawn

Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Футбол

Савин рассказал, как по ошибке попросил Газзаева «чпокнуть ЦСКА»

Бывший футболист, а ныне блогер Евгений Савин рассказал, как перепутал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с Валерием Газзаевым, экс-наставником ЦСКА и депутатом Госдумы.
Чемпионат 05:07
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко переезжает с детьми в Казань

Уроженка Сальска Анастасия Костенко заявила, что переезжает вместе с детьми в Казань. Об этом она рассказала подписчикам в своем Instagram.
Don24 вчера в 15:49
Экономика

«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Авиакомпания «Победа» («дочка» «Аэрофлота») запускает с 12 июня распродажу билетов на июль по российским городам.
РБК 04:34
Общество

Смольный объяснил, почему не вводил пропуска для жителей, как в Москве

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 21:15 — REGNUM Петербург отказался от более жестких ограничительных мер против коронавируса, по типу тех, что были введены в Москве, из-за более «равномерного и образованного» состава населения.
REGNUM вчера в 14:15
71
Игры

На презентации Sony анонсирована Hitman III

Игромания.ру вчера в 16:46
Общество

Новые санитарные правила подготовлены для магазинов

Роспотребнадзор разработал новые санитарно-эпидемиологические правила для торговых объектов и рынков, занимающихся пищевой продукцией.
Газета.Ru 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное