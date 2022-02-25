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Байден приказал развернуть дополнительные силы США в Европе в целях усиления стран НАТО

Американский президент Джо Байден отдал приказ о развёртывании дополнительных сил Соединённых Штатов в Европе для поддержки партнёров Вашингтона по НАТО.
RT на русском
Байден напомнил, что ранее пообещал, что США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО».
Lenta.ru
США направят дополнительные силы в Германию.
РБК
Байден также сообщил, что рассказал Зеленскому об усилиях США по привлечению других стран к оказанию помощи Украине.
Московский Комсомолец

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Президент США Байден приказал развернуть дополнительные силы в Европе для поддержки НАТО
Lenta.ru16:53
Байден приказал развернуть дополнительные силы США в Европе
ИА Красная Весна16:42
Президент США Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил в Европе
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Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в Европе
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Байден заявил об отправке дополнительных войск в Германию из-за Украины
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Байден: США отправят дополнительные войска в Германию из-за ситуации с Украиной
Фонтанка.Ру24 февраля в 14:15
Президент США разрешил отправку дополнительных войск в Германию
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