RT на русскомБайден приказал развернуть дополнительные силы США в Европе в целях усиления стран НАТОАмериканский президент Джо Байден отдал приказ о развёртывании дополнительных сил Соединённых Штатов в Европе для поддержки партнёров Вашингтона по НАТО.RT на русскомБайден напомнил, что ранее пообещал, что США «будут защищать каждый дюйм территории НАТО».Lenta.ruСША направят дополнительные силы в Германию.РБКБайден также сообщил, что рассказал Зеленскому об усилиях США по привлечению других стран к оказанию помощи Украине.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьИнфоСМИИнфоСМИПрофильЯмал-МедиаРБКФАНFBM.ruAnewsLife.ruИА Красная ВеснаПодробнее о событииПрезидент США Байден приказал развернуть дополнительные силы в Европе для поддержки НАТОLenta.ru16:53Байден приказал развернуть дополнительные силы США в ЕвропеИА Красная Весна16:42Президент США Байден отдал приказ о развертывании дополнительных сил в ЕвропеРИА Новостивчера в 15:40Байден подтвердил решение о развёртывании сил США в ЕвропеLife.ru16:17Байден заявил об отправке дополнительных войск в Германию из-за УкраиныРБК24 февраля в 14:25Байден: США отправят дополнительные войска в Германию из-за ситуации с УкраинойФонтанка.Ру24 февраля в 14:15Президент США разрешил отправку дополнительных войск в ГерманиюSputnik Армения24 февраля в 14:12Показать ещёОценить204Поделиться