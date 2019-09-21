Политика

Политика СегодняПолитика СегодняБайден призвал Трампа обнародовать запись беседы с Зеленским

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского главу Дональда Трампа обнародовать транскрипт телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующий пост политик опубликовал в Twitter.
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с чего всё началось
Байден в ответ на сообщения американских СМИ опубликовал заявление на своей странице в твиттере
, в котором он обвиняет Трампа в злоупотреблении властью и подрыве национальной безопасности Соединенных Штатов в угоду своим политическим интересам.
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Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

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