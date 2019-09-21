Политика
RT на русскомБайден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским
Бывший вице-президент США Джо Байден призвал американского лидера Дональда Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление опубликовано на странице Байдена в Twitter.
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Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
Более двух тысяч человек прибыли на "штурм" секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада и проводимые рядом тематические мероприятия, сообщает телеканал 8 News NOW.
РИА Новости 21:38
Происшествия
Во Владивостоке горит крупный торговый центр
Рано утром 21 сентября во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим».
Коммерсантъ 18:21
Футбол
Автогол Рассказова помог «Уфе» обыграть «Спартак»
В матче десятого тура чемпионата России Уфа на своем поле обыграла Спартак 1:0.
Советский спорт 12:21
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что ее брак разрушили эксперименты в постели
Актриса Деми Мур рассказала, что ее последний брак разрушился из-за экспериментов в постели с актером Эштоном Кутчером.
РЕН ТВ 20:32
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Политика
Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 05:34
Интернет
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
Rambler News Service 15:26
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Космос
Завершена сборка центрального блока ракеты США для полетов на Луну
Американское космическое агентство НАСА завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую планируют использовать для отправки астронавтов на Луну.
Взгляд.ру 07:47
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Экономика
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия 00:30
Политика
Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров
Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.
Lenta.ru 17:55
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ 13:35
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва 12:05
Хоккей
«Витязь» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ
Газета.Ru 14:38
Кино
Драконы, слоны и битлы: сиквел «Вия» борется с авторским кино
Известия вчера в 17:02
Политика
Разговор Трампа с Зеленским обеспокоил американскую разведку
Американскую разведку обеспокоил разговор президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Наша версия 03:48
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru 17:28
Общество
Польские магазины обязали отдавать непроданные продукты нуждающимся
Отмечается, что непроданные в магазинах продукты будут передаваться на социальные нужды.
iReactor 19:58
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33
Происшествия
В Дагестане возник бунт в колонии
Газета.Ru 08:47
Авто
Toyota выпустила кабриолет для императора
Эксклюзивно для императора Японии был построен кабриолет на базе Toyota Century.
Somanyhorses вчера в 12:46
Общество
В онкоцентре Блохина опровергли сообщения СМИ об увольнении 25 врачей
Ранее издание «Известия» сообщило, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина из-за решения администрации онкоцентра уволить Георгия Менткевича.
РБК 22:12
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 08:26