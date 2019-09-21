с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.

Шоу-бизнес Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.

Шоу-бизнес Евгений Кузин и Александра Артемова стали родителями Во второй раз Кузин отправился в ЗАГС через шесть лет. Официально мужем и женой с Александрой Артемовой они стали в 2017 году.

Происшествия В Крыму загорелся мужской монастырь Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре.

Происшествия В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.

Армия и оружие Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.

Армия и оружие Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Происшествия В Таджикистане двое российских военных получили ранения В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.

Игры Apple запустила платный сервис подписки на видеоигры Arcade Американский технологический гигант Apple запустил сервис под названием Arcade, предоставляющий доступ к видеоиграм за фиксированную ежемесячную плату.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Волейбол Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции.

Игры Nintendo запустила продажи портативной консоли Switch Lite Японская компания Nintendo начала продажи портативной игровой консоли Switch Lite. Об этом сообщает пресс-служба Nintendo.

Общество Польские магазины обязали отдавать непроданные продукты нуждающимся Отмечается, что непроданные в магазинах продукты будут передаваться на социальные нужды.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Происшествия Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Путешествия Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Политика Косачев объяснил отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потому что не знает, как себя вести в отсутствие антироссийского консенсуса, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.