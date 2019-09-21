Политика

ИнтерфаксИнтерфаксБайден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
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с чего всё началось
Байден в ответ на сообщения американских СМИ опубликовал заявление на своей странице в твиттере
, в котором он обвиняет Трампа в злоупотреблении властью и подрыве национальной безопасности Соединенных Штатов в угоду своим политическим интересам.
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