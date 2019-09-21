Политика
ИнтерфаксБайден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
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с чего всё началось
Байден в ответ на сообщения американских СМИ опубликовал заявление на своей странице в твиттере, в котором он обвиняет Трампа в злоупотреблении властью и подрыве национальной безопасности Соединенных Штатов в угоду своим политическим интересам.Интерфаксвчера в 22:35
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Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Газета.Ru 12:21
Шоу-бизнес
Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье
Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.
Bimru.ru 08:07
Шоу-бизнес
Евгений Кузин и Александра Артемова стали родителями
Во второй раз Кузин отправился в ЗАГС через шесть лет. Официально мужем и женой с Александрой Артемовой они стали в 2017 году.
Wday.ru вчера в 03:41
Происшествия
В Крыму загорелся мужской монастырь
Под Алуштой произошел пожар в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре.
РБК 12:13
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Армия и оружие
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтике
Российский сторожевой фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.
РБК 13:20
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
Российская газета вчера в 19:25
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
В Таджикистане двое российских военных получили ранения
В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины.
РИА Новости 10:52
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В финале турнира St.Petersburg Open Медведев сразится с хорватом Борной Чоричем.
GoTennis.ru 11:20
Игры
Apple запустила платный сервис подписки на видеоигры Arcade
Американский технологический гигант Apple запустил сервис под названием Arcade, предоставляющий доступ к видеоиграм за фиксированную ежемесячную плату.
NewInform 13:09
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29
Происшествия
Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие
Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Волейбол
Российские волейболисты вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
В Любляне завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу между мужскими сборными России и Греции.
Вести.Ru 13:05
Игры
Nintendo запустила продажи портативной консоли Switch Lite
Японская компания Nintendo начала продажи портативной игровой консоли Switch Lite. Об этом сообщает пресс-служба Nintendo.
REGNUM 04:46
Футбол
«Спартак» потерпел третье поражение подряд, «Уфа» победила 1:0
Аргументы недели вчера в 12:45
Происшествия
В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
РИА Новости 10:30
Общество
Польские магазины обязали отдавать непроданные продукты нуждающимся
Отмечается, что непроданные в магазинах продукты будут передаваться на социальные нужды.
iReactor вчера в 19:58
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости 09:35
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Путешествия
Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции
Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru 10:11
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Политика
Косачев объяснил отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), потому что не знает, как себя вести в отсутствие антироссийского консенсуса, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
ФАН 09:17
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru 10:30