Запуск процедуры импичмента президенту США поддержал бывший вице-президент, демократ Джо Байден. Наиболее вероятный противник Дональда Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах мечтает заранее свалить своего конкурента.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Шоу-бизнес Врач прокомментировала сообщения СМИ об ухудшении состояния Заворотнюк Ранее СМИ сообщили об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк: у актрисы отказала правая часть тела.

Политика Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Политика В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.

Общество Иркутский губернатор предложил поднять свой оклад на 44% Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в законодательное собрание законопроект, свидетельствуют документы, размещенные в автоматизированной системе «Электронный парламент».

Политика Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.

Наука Последние мамонты на острове Врангеля погибли из-за изоляции Ученые выяснили возможные причины вымирания последней колонии шерстистых мамонтов, которые обитали на территории нынешнего острова Врангеля и исчезли с лица земли около 4 тыс. лет назад.

Экономика Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Происшествия По факту исчезновения в Саратове 9-летней девочки возбуждено дело По факту безвестного исчезновения 9-летней девочки возбуждено уголовное дело. Об этом информирует региональное СУ СКР.

Политика Владимир Путин рассказал о справедливой зарплате медработников Глава государства попросил доложить о предложениях правительства о модернизации первичного звена здравоохранения.

Интернет Роскачество определило самые лучшие мессенджеры Эксперты и Роскачества составили список самых лучших мессенджеров в России.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.

Шоу-бизнес Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.

Спорт WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.

Космос Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.

Шоу-бизнес Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.

Происшествия Финансовая пирамида выкачала у иркутян порядка 12 миллионов рублей В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты вкладов пайщикам кредитного потребительского кооператива "Восточно-Сибирские сбережения" и ООО "АВАНГАРД ГРУПП".

Политика Абэ заявил, что суверенитет Японии распространяется и на Южные Курилы Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курил, пишет ТАСС.