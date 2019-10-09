Политика

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Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны на выборах 2020 года от Демократической партии Джо Байден призвал объявить импичмент нынешнему лидеру государства Дональду Трампу. Трансляция с речью политика была размещена 9 октября на сайте телеканала C-SPAN.
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