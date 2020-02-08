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Бывший вице-президент США Джозеф Байден призвал зрителей дебатов Демократической партии морально поддержать уволенного сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) подполковника Александра Виндмана, сообщает в субботу, 8 февраля, ТАСС.
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Зрители дебатов демократов поддержали уволенного сотрудника Совета нацбезопасности

ТАССвчера в 22:42

Байден призвал на дебатах аплодировать снятому Трампом сотруднику СНБ

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