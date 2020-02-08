Политика
ИзвестияБайден призвал на дебатах аплодировать снятому Трампом сотруднику СНБ
Бывший вице-президент США Джозеф Байден призвал зрителей дебатов Демократической партии морально поддержать уволенного сотрудника Совета национальной безопасности (СНБ) подполковника Александра Виндмана, сообщает в субботу, 8 февраля, ТАСС.
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Происшествия
В Таиланде военнослужащий устроил стрельбу
Культура
Новое шоу с Собчак обвинили в плагиате
Политика
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Общество
Самолет МЧС России вылетел в Китай с гуманитарной помощью
Самолет Ил-76 МЧС РФ вылетел с партией гуманитарной помощи в Китай, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
Политика
Новый премьер Тюрингии покидает пост спустя день после избрания
Избранный 5 февраля глава правительства Тюрингии Томас Кеммерих принял решение подать в отставку из-за того, что в ходе голосования за место премьера его кандидатура одержала победу благодаря поддержке правопопулистской "Альтернативы для Германии".
Общество
В России могут исчезнуть комары из-за аномально теплой зимы
Глава института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что комары находятся под угрозой исчезновения из-за аномально теплой погоды зимой.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Здоровье
Назван основной симптом жировой болезни печени
При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
Кино
Первые фото со съемок нового сезона «Сватов» попали в сеть
В группе сериала «Сваты» в социальной сети «ВКонтакте» появились первые фотографии со съемок нового сезона.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Общество
На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна
Жена украинского футболиста Николая Морозюка — Ирина Морозюк решила исполнить гимн Украины, однако не рассчитала с нарядом — композицию она исполнила приспустив штаны, демонстрируя свое нижнее белье.
Футбол
«Спартак» победил «Партизан» и выиграл Кубок Париматч Премьер
Московский «Спартак» обыграл белградский «Партизан» в матче третьего тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.
Футбол
Защитник «Гамбурга» Пападопулос отклонил предложения двух клубов РПЛ
Пападопулос сыграл в составе первой команды «Гамбурга» всего два матча. Контракт грека с немецким клубом рассчитан до ближайшего лета.
Общество
Боец Смоляков оскорбил и раскритиковал Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков обрушился с жёсткой критикой на соотечественника Александра Емельяненко.
Футбол
Карло Анчелотти: «Надеюсь, нам не придется смотреть на чемпионство „Ливерпуля“ на „Гудисон Парк“»
При определенном раскладе «Ливерпуль» сможет отпраздновать чемпионство уже после 30-го тура АПЛ, после гостевого матча с «Эвертоном», который состоится 16 марта.
Армия и оружие
В США объяснили установку ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Кино
Появились первые кадры со съемок новой «Матрицы»
Четвертая часть культового боевика появится на экранах весной следующего года.
Политика
Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
Здоровье
Перечислены пять игнорируемых признаков рака
Всего врачи перечислили пять таких симптомов. Первым из них стал кашель, который не прекращается на протяжении длительного времени.
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Составлен перечень фильмов и шоу, который запрещен по требованию властей разных стран.
Гаджеты
Microsoft выпустила ещё одно обновление для Windows 7
Компания Microsoft ранее заявляла, что обновления Windows 7 проводить больше не будет.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Кино