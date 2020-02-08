Политика Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.

Политика Новый премьер Тюрингии покидает пост спустя день после избрания Избранный 5 февраля глава правительства Тюрингии Томас Кеммерих принял решение подать в отставку из-за того, что в ходе голосования за место премьера его кандидатура одержала победу благодаря поддержке правопопулистской "Альтернативы для Германии".

Общество ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

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