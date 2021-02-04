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Байден призвал немедленно освободить Навального

Президент США Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального.В источнике
РБК
Новостной фронт
Lenta.ru
Газета.Ru
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Байден прокомментировал ситуацию с арестом Навального

Газета.Ruвчера в 15:18

Байден призвал немедленно освободить Навального

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Байден публично призвал российские власти освободить Навального

Московский Комсомолецвчера в 15:36

Байден призвал российские власти немедленно освободить Навального

Коммерсантъвчера в 15:24

Джо Байден впервые публично призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального

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Байден призвал немедленно освободить Навального

РИА Новостивчера в 15:17

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