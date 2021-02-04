Напомним, в Петербурге для ежедневного оказания экстренной помощи оставили три многопрофильных стационара (как и в первую волну): Елизаветинскую и Городскую больницу №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.
"Johnson & Johnson объявляет, что компания Janssen Biotech (часть корпорации) подала заявку в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) c просьбой разрешить экстренное использование своей однокомпонентной вакцины", - говорится в пресс-релизе.
По версии следствия, Фургал является организатором преступной группы, члены которой в 2004–2005 годах совершили покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского, а также убили бизнесменов Евгения Зорю и Олега Булатова.