В Петербурге стационары экстренной помощи захлебываются в потоке пациентов. Внутрибольничная летальность растет

Напомним, в Петербурге для ежедневного оказания экстренной помощи оставили три многопрофильных стационара (как и в первую волну): Елизаветинскую и Городскую больницу №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.