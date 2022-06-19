Глава левой коалиции "Новый народный экологический и социальный союз" (Nupes) Жан-Люк Меланшон заявил, что предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики действующего президента Эммануэля Макрона.
Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium, дающую пользователям доступ к дополнительным функциям, ее стоимость будет составлять 449 рублей в месяц, при этом сам мессенджер останется бесплатным, говорится в официальном блоге Telegram.
«В борьбе за Украину на Изюмском направлении погиб основатель и многолетний руководитель "Легиона свободы", командир батальона "Карпатская Сечь" (49-й отдельный стрелковый батальон ВСУ) Олег Куцин (Кум)»,— написал Олег Тягнибок в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).