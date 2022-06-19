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Байден призвал производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу

Администрация президента США Джо Байдена призывает производителей нефти и газа по всему миру наращивать добычу, заявила в воскресенье в интервью CNN министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Интерфакс
Эксперты прогнозируют снижение цен на бензин в США в третьем квартале с рекордных $5 до $4,27 за галлон, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.
Коммерсантъ
На следующей неделе министр планирует обсудить с главами американских нефтегазовых компаний проблему дефицита перерабатывающих мощностей.
Коммерсантъ
Грэнхолм оговорилась, что расчеты могут быть опровергнуты неожиданными событиями в мире.
Взгляд.ру

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