В МВД запланировали объединение наружки с прослушкой

«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры, — говорит источник в МВД, — эту концепцию рассматривали в течение двух лет, и сейчас она получила одобрение федеральной власти».