Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
«Предполагается, что оперативно-поисковое бюро войдет в состав бюро специальных технических мероприятий и станет частью его структуры, — говорит источник в МВД, — эту концепцию рассматривали в течение двух лет, и сейчас она получила одобрение федеральной власти».
Предпоследнее место ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников января занял Kia Seltos, который привлёк внимание 1 тыс. 503 клиентов, в январе прошлого года дилеры Kia смогли продать только 8 таких машин.
Заявления главы стратегического командования США о возможности перерастания отношений с Россией и Китаем в ядерный конфликт являются угрозой для всего человечества, заявил обозреватель китайской газеты Global Times Лу Юаньчжи в своей статье от 4 февраля.