Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
Как заявило Минобороны, в воскресенье глава министерства, генерал армии Сергей Шойгу представил российскому президенту, верховному главнокомандующему Вооруженными силами Владимиру Путину доклад об освобождении Луганской Народной Республики.
Резкое подорожание отопления в зимний период грозит Германии социальными волнениями, власти страны принимают меры для снижения рисков и обеспечения непрерывного энергоснабжения, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью ARD, передает телеканал Bayerischer Rundfunk (BR).