ТАССБайден призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в СШАПрезидент США Джо Байден в субботу обратился к владельцам заправок с призывом немедленно снизить цены на бензин в стране.ТАССАмериканская автомобильная ассоциация сообщила, что средняя стоимость галлона бензина (3,785 литра) составляет 4,8 доллара.Российская газетаЗапрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.РИА НовостиПредставители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина".РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВТелеканал 360°ИА Красная ВеснаФАНАбзацПрофильREGNUMТК ЗвездаРоссийская газетаReadovka NewsКомсомольская правдаНациональная служба новостейВестник РоссииНовый ДеньАргументы и ФактыРосбалтЭкономика сегодняНТВЯмал-МедиаПодробнее о событииБайден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензинРБК17:40Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензинКоммерсантъвчера в 16:59Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в СШАТАССвчера в 16:19Президент США Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливоГазета.Ruвчера в 16:47Байден потребовал снижения цен на автозаправкахМосковский Комсомолецвчера в 16:22Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин на фоне «глобальных угроз»Lenta.ruвчера в 16:54Президент США Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензинПРАЙМвчера в 15:55Показать ещёОценить832Поделиться