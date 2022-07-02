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Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в США

Президент США Джо Байден в субботу обратился к владельцам заправок с призывом немедленно снизить цены на бензин в стране.
ТАСС
Рост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы.
ТАСС
Американская автомобильная ассоциация сообщила, что средняя стоимость галлона бензина (3,785 литра) составляет 4,8 доллара.
Российская газета
Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина".
РИА Новости

Подробнее о событии

Голос Мордора: «Джо Байден — главный регулировщик цен в США»
ФАН09:22
Президент США Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензин
ПРАЙМвчера в 15:55
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин
Коммерсантъвчера в 16:59
Президент США Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливо
Газета.Ruвчера в 16:47
Байден потребовал снижения цен на автозаправках
Московский Комсомолецвчера в 16:22
Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в США
ТАССвчера в 16:19
Байден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензин
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