ТАССБайден призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в СШАПрезидент США Джо Байден в субботу обратился к владельцам заправок с призывом немедленно снизить цены на бензин в стране.ТАССРост розничных цен на бензин в Соединенных Штатах начался в конце зимы.ТАССАмериканская автомобильная ассоциация сообщила, что средняя стоимость галлона бензина (3,785 литра) составляет 4,8 доллара.Российская газетаПредставители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина".РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВТелеканал 360°ИА Красная ВеснаФАНАбзацПрофильREGNUMТК ЗвездаРоссийская газетаReadovka NewsКомсомольская правдаНациональная служба новостейКурьер. Среда. БердскНародные новостиВестник РоссииНовый ДеньАргументы и ФактыРосбалтПодробнее о событииГолос Мордора: «Джо Байден — главный регулировщик цен в США»ФАН09:22Президент США Байден потребовал от владельцев заправок снизить цены на бензинПРАЙМвчера в 15:55Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензинКоммерсантъвчера в 16:59Президент США Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливоГазета.Ruвчера в 16:47Байден потребовал снижения цен на автозаправкахМосковский Комсомолецвчера в 16:22Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в СШАТАССвчера в 16:19Байден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензинРБК17:40Показать ещёОценить978Поделиться