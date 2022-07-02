РБКБайден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензинКомпании, владеющие заправками в США, должны немедленно снизить цены за бензин, заявил президент Штатов Джо Байден в Twitter.РБКСтоимость бензина в США в июне превышала рекордные $5 за галлон.КоммерсантъБайден ранее неоднократно объяснял рост цен на топливо и инфляцию в целом военной операцией РФ на Украине.ТАССВскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности - на российские энергоносители.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВТелеканал 360°ИА Красная ВеснаПрофильФАНАбзацREGNUMВестник РоссииКомсомольская правдаReadovka NewsТК ЗвездаНовый ДеньРоссийская газетаАргументы и ФактыНациональная служба новостейЭкономика сегодняРосбалтНТВЯмал-МедиаПодробнее о событииБайден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензинРБК17:40Байден потребовал снижения цен на автозаправкахМосковский Комсомолецвчера в 16:22Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин на фоне «глобальных угроз»Lenta.ruвчера в 16:54Президент США Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливоГазета.Ruвчера в 16:47Байден приказал владельцам заправок снизить ценыSmotrim.ruвчера в 16:34Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензинКоммерсантъвчера в 16:59Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в СШАТАССвчера в 16:19Показать ещёОценить615Поделиться