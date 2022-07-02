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Байден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензин

Компании, владеющие заправками в США, должны немедленно снизить цены за бензин, заявил президент Штатов Джо Байден в Twitter.
РБК
Стоимость бензина в США в июне превышала рекордные $5 за галлон.
Коммерсантъ
Байден ранее неоднократно объяснял рост цен на топливо и инфляцию в целом военной операцией РФ на Украине.
ТАСС
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности - на российские энергоносители.
РИА Новости

Подробнее о событии

Байден призвал владельцев заправок в США снизить цены на бензин
РБК17:40
Байден потребовал снижения цен на автозаправках
Московский Комсомолецвчера в 16:22
Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин на фоне «глобальных угроз»
Lenta.ruвчера в 16:54
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Газета.Ruвчера в 16:47
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Байден призвал владельцев заправок снизить цены на бензин
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Байден призвал владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин в США
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