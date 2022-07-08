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Байден прочитал инструкции с телесуфлера во время речи о правах женщин на аборты

Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции, прочитав подсказки с телесуфлера.
Lenta.ru
Говоря о правах женщин, Байден прочитал вслух приведенные к тексту инструкции.
Lenta.ru
Помощник пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс в ответ на публикации в Twitter с отрывком речи президента, написала, что Байден на самом деле сказал: "Позвольте мне повторить сказанное".
РИА Новости
Байден делал заявление о недавнем решении Верховного суда США, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт.
РИА Новости

Подробнее о событии

Байден прочитал инструкции с телесуфлера во время речи о правах женщин на аборты
Lenta.ruвчера в 16:22
Байден во время выступления прочел с телесуфлера подсказки вместе с текстом речи
ТАССвчера в 15:17
Байден прочитал в эфире подсказку с телесуфлера «конец цитаты»
Взгляд.рувчера в 14:07
Байден, рассуждая о правах женщин, вместе с речью произнес подсказку телесуфлера
РИА Новостивчера в 15:12
Джо Байден оговорился и прочитал инструкции с телесуфлера
Известиявчера в 14:37
«Конец цитаты. Повторите строчку»: Джо Байден прочитал подсказки телесуфлера
Российская газетавчера в 14:10
Байден прочитал инструкцию телесуфлера во время выступления
РЕН ТВвчера в 15:13

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