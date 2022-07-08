Lenta.ruБайден прочитал инструкции с телесуфлера во время речи о правах женщин на абортыПрезидент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции, прочитав подсказки с телесуфлера.Lenta.ruГоворя о правах женщин, Байден прочитал вслух приведенные к тексту инструкции.Lenta.ruПомощник пресс-секретаря Белого дома Эмили Симонс в ответ на публикации в Twitter с отрывком речи президента, написала, что Байден на самом деле сказал: "Позвольте мне повторить сказанное".РИА НовостиБайден делал заявление о недавнем решении Верховного суда США, которым было отменено предыдущее постановление о конституционности права на аборт.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruSmotrim.ruРЕН ТВРамблерФАНLive24Пятый каналЦарьградРоссийская газетаГазета.RuМИР 24Аргументы и ФактыВечерняя МоскваИзвестияПодробнее о событииБайден прочитал инструкции с телесуфлера во время речи о правах женщин на абортыLenta.ruвчера в 16:22Байден во время выступления прочел с телесуфлера подсказки вместе с текстом речиТАССвчера в 15:17Байден прочитал в эфире подсказку с телесуфлера «конец цитаты»Взгляд.рувчера в 14:07Байден, рассуждая о правах женщин, вместе с речью произнес подсказку телесуфлераРИА Новостивчера в 15:12Джо Байден оговорился и прочитал инструкции с телесуфлераИзвестиявчера в 14:37«Конец цитаты. Повторите строчку»: Джо Байден прочитал подсказки телесуфлераРоссийская газетавчера в 14:10Байден прочитал инструкцию телесуфлера во время выступленияРЕН ТВвчера в 15:13Показать ещёОценить480Поделиться