ТАССБайден продлил финансирование правительства США до 3 декабря включительноПрезидент США Джо Байден подписал в четверг документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно.ТАСС30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год.ТАССВ Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США.Взгляд.руОтсутствие временного бюджета грозило США приостановкой работы многих правительственных учреждений уже с 1 октября.Российская газетаЧитать далееСвернутьТелеканал RTVIТелеканал RTVIРосбалтИзвестияГазета.RuФАНТелеканал 360°Комсомольская правдаRT на русскомСлово и ДелоПолитРоссияРЕН ТВЭкономика сегодняПолитика СегодняLife.ruDaily StormИА Красная ВеснаREGNUMРидусЦарьградНТВВечерняя МоскваС чего всё началось Президент США Джо Байден подписал документ о временном бюджете страны, который будет действовать до 3 декабря включительно, сообщила пресс-служба Белого дома. Коммерсантъ19:49Подробнее о событииБайден подписал временный бюджет США, предотвращающий остановку работы правительстваРИА Новости19:41Байден подписал временный бюджет на 2022 финансовый годИнтерфакс20:10Байден продлил финансирование правительства до 3 декабряSmotrim.ru20:50Джо Байден подписал временный бюджет и предотвратил остановку работы правительства СШАLenta.ru19:46Байден подписал временный бюджет СШААргументы и Факты22:54Байден продлил финансирование правительства США до 3 декабря включительноТАСС19:42Конгресс США одобрил три законопроекта против завышения цен на лекарстваРБК Инвестициивчера в 06:58Показать ещёОценить44Поделиться