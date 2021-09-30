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Байден продлил финансирование правительства США до 3 декабря включительно

Президент США Джо Байден подписал в четверг документ о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря включительно.
ТАСС
30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год.
ТАСС
В Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США.
Взгляд.ру
Отсутствие временного бюджета грозило США приостановкой работы многих правительственных учреждений уже с 1 октября.
Российская газета

С чего всё началось

Президент США Джо Байден подписал документ о временном бюджете страны, который будет действовать до 3 декабря включительно, сообщила пресс-служба
 Белого дома.

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