Поклонская: постараюсь показать себя с лучшей стороны в новой должности

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что расскажет про свою новую должность и сферу деятельности после того, как перестанет быть депутатом ГД - после первого пленарного заседания.