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Байден продлил на год режим ЧС в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США

Президент США Джо Байден продлил на очередной год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.
РИА Новости
Москва много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
ТАСС
Подписанный 45-м президентом Дональдом Трампом три года назад указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора национальной разведки страны регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы.
ТАСС
Вмешательством в выборы Байден также назвал «скрытое распространение пропаганды и дезинформации».
РБК

Подробнее о событии

Байден на год продлил в США режим ЧС из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы
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