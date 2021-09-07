Подписанный 45-м президентом Дональдом Трампом три года назад указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора национальной разведки страны регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы.
"Единая Россия" внесет законопроект о добровольном техосмотре для автомобилей физлиц Белый дом поддержал идею об отмене обязательного техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, принадлежащих физлицам.
Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в многоэтажном жилом доме в Ногинске увеличилось до пяти, двое находятся под завалами, подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Согласно предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 8 сентября начиная с 11 – 14 часов местами ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15 – 17 м / с. Метеорологические условия в Петербурге и области формирует тёплый сектор циклона с центром над акваторией Белого моря, поясняет ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Российские нейрохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске удалили опухоль головного мозга гражданину Германии, которому отказали в ряде клиник у себя на родине, опасаясь сопряженных с операцией рисков, сообщается на сайте учреждения.
Российская интернет-компания "Яндекс" подверглась кибератаке, официальный представитель компании подтвердил газете "Ведомости" факт атаки, а источник издания в "Яндексе" назвал атаку крупнейшей в истории рунета.