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Байден продлил на год режим ЧС в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США

Президент США Джо Байден продлил на очередной год режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы.
РИА Новости
Режим действует с 2018 года и служит правовой основой для введения различных санкций в отношении тех, кого Вашингтон подозревает в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе страны.
Эхо Москвы
Подписанный 45-м президентом Дональдом Трампом три года назад указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора национальной разведки страны регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы.
ТАСС
Москва много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.
ТАСС

Подробнее о событии

Байден продлил указ о санкциях за вмешательство в выборы в США на год
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