Режим действует с 2018 года и служит правовой основой для введения различных санкций в отношении тех, кого Вашингтон подозревает в попытках повлиять на электоральные предпочтения американцев или подорвать доверие к избирательной системе страны.
Подписанный 45-м президентом Дональдом Трампом три года назад указ о санкциях за вмешательство в выборы обязывает директора национальной разведки страны регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы.
Ученые из США создали первые модели звездных «яслей», используя данные моделирования звездообразующих облаков и сложный процесс 3D-печати, в котором мелкомасштабные плотности и градиенты турбулентных облаков заключены в прозрачную смолу.
По результатам новой серии экспериментов ученые из Соединенных Штатов Америки получили информацию, согласно которой алкоголики чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией нового типа и хуже ее переносят.