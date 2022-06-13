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Байден продлил на год санкции в связи с ситуацией на Западных Балканах

Президент США Джо Байден в понедельник продлил на год действие американского санкционного режима в отношении представителей руководства Белоруссии.
ТАСС
Речь идет об указе, подписанном в июне 2006 года президентом США Джорджем Бушем-младшим и предусматривающем рестрикции в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократические процессы и институты" в Белоруссии.
ТАСС
Параллельно Джо Байден продлил еще на год режим односторонних американских санкций в отношении КНДР.
ТК Звезда
Отмечается, что основанием для такого решения стали «политика представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США».
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Белый дом: Байден на год продлил санкционный режим в отношении властей Белоруссии
РИА Новости18:12
В Белом доме заявили о продлении режима санкций США в отношении КНДР ещё на год
RT на русском20:00
Байден продлил на год действие санкций в отношении представителей руководства Белоруссии
Комсомольская правда18:43
Байден продлил санкции в отношении властей Белоруссии
Газета.Ru18:22
Байден продлил санкции против Белоруссии
Взгляд.ру18:13
Байден на год продлил санкции из-за ситуации на Западных Балканах
Коммерсантъ21:13
Байден продлил на год санкции в связи с ситуацией на Западных Балканах
ТАСС18:54

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