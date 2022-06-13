Речь идет об указе, подписанном в июне 2006 года президентом США Джорджем Бушем-младшим и предусматривающем рестрикции в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, "подрывают демократические процессы и институты" в Белоруссии.
Отмечается, что основанием для такого решения стали «политика представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубная деятельность, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США».
Крупные американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российскими долговыми обязательствами после запрета властей США приобретать эти активы американскими инвесторами, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Осужденный в Донецкой Народной Республике гражданин Марокко Брагин Саадун, воевавший на стороне украинских войск, имеет гражданство Украины, сообщило марокканское информационное агентство MAP со ссылкой на источник в посольстве королевства в Киеве.
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что глобализация в прежнем виде закончилась, и мир будет снова поделен на "своих" и "чужих", Такое мнение он выразил в своей колонке, опубликованной во вторник на сайте РБК.